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10:14, 26 марта 2025Россия

Стало известно о смерти на СВО участника «Антимайдана»

В Крыму сообщили о смерти на СВО участника «Антимайдана»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Крыму сообщили о смерти участника движения «Антимайдан» Олега Пушинского. Об этом говорится в публикации губернатора Севастополя Михаила Развожаева в Telegram.

Мужчина родился в Днепропетровской области. В 2014 году он был активным участником «Антимайдана» — общественного движения, придерживающегося взгляда о необходимости сохранения тесных связей с Россией. Тогда же он переехал в Севастополь.

В 2024 году Пушинский заключил контракт с Минобороны и отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО). Он участвовал в боях на донецком направлении. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. «Вечная память герою», — написал Развожаев.

Ранее «Известия» сообщили о смерти на СВО корреспондента издания Александра Федорчака. Журналисту было 28 лет, он освещал события на купянском направлении.

ЖЗЛ
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