Tesla пришлось переименовать свой автопилот в Китае

Tesla переименовала свой автопилот в Китае из-за местных законов

Американская корпорация Tesla прекратила продвигать в Китае систему беспилотного вождения под названием Full Self-Driving (FSD). Об этом сообщает издание Electrek.

Журналисты медиа заметили, что с китайского сайта Tesla исчезло упоминание Full Self-Driving (система полного автономного вождения). Вместо этого систему помощи водителю на дорогах переименовали в Intelligent Assisted Driving (интеллектуальный помощник во время вождения).

Специалисты Electrek полагают, что это связано с жесткими требованиями местного законодательства. Система помощи Tesla не является автопилотом в широком смысле слова, так как все равно требует от водителя внимания и готовности в любой момент взять управление на себя.

В материале говорится, что Tesla неоднократно критиковали из-за того, что в корпорации назвали систему помощи водителю и адаптивного круиз-контроля автопилотом. Однако в США и Европе корпорация Илона Маска продолжает называть ее таким образом.

Корпорация Tesla запустила функцию автопилота в Китае в конце февраля. Доступ к системе FSD можно разблокировать на любом автомобиле Tesla, стоимость пакет услуг составляет 64 тысячи юаней, или около 742 тысяч рублей.