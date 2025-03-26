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12:47, 26 марта 2025Экономика

Токсичный дым окутал российский город

Жители Красноярска пожаловались на едкий дым из-за пожара в здании с мусором
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Андрей Самсонов / ТАСС

В Красноярске вспыхнул пожар в заброшенном здании с мусором. Жители российского города пожаловались на окутавший местность едкий дым, сообщает «360».

Инцидент произошел на улице Энергетиков. Там загорелось старое помещение для складирования мусора, огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров. По словам местных жителей, в районе распространился едкий дым — дышать стало очень тяжело.

На место происшествия выехали более 40 пожарных и 13 единиц техники. Для выяснения очага пожара собираются привлечь беспилотники. «К месту направлены специалисты для анализа воздуха на предмет превышения вредных веществ», — рассказали в МЧС.

Ранее жителям Москвы предрекли повторение лета 2010 года со смогом. Серьезные лесные пожары могут прийти в страну из-за малоснежной зимы и маловодья, ожидают эксперты.

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