Токсичный дым окутал российский город

Жители Красноярска пожаловались на едкий дым из-за пожара в здании с мусором

В Красноярске вспыхнул пожар в заброшенном здании с мусором. Жители российского города пожаловались на окутавший местность едкий дым, сообщает «360».

Инцидент произошел на улице Энергетиков. Там загорелось старое помещение для складирования мусора, огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров. По словам местных жителей, в районе распространился едкий дым — дышать стало очень тяжело.

На место происшествия выехали более 40 пожарных и 13 единиц техники. Для выяснения очага пожара собираются привлечь беспилотники. «К месту направлены специалисты для анализа воздуха на предмет превышения вредных веществ», — рассказали в МЧС.

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