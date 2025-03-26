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10:04, 26 марта 2025Мир

Трамп сравнил себя с другими президентами США

Трамп: За два месяца я сделал больше, чем другие президенты США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что за два месяца у власти добился большего, чем любой другой президент в американской истории. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Newsmax.

«Никто не делал так много в столь короткий период времени. Всего за два месяца, полагаю, я сделал больше, чем любой президент», — сказал американский лидер.

Он также заявил, что «старается простить» предыдущего президента Джо Байдена и его администрацию, несмотря на их «недостойные» действия.

Ранее Трамп назвал Байдена «настоящим дурачком» из-за того, что он «раздавал» миллиарды долларов Украине.

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