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18:27, 26 марта 2025Мир

Трамп придумал способ борьбы с бездомностью

CBS News: Трамп захотел отправлять бездомных на принудительное лечение
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Li Jianguo / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп захотел применить новый способ к решению проблемы с бездомностью, переселив тех, кто живет на улице, в большие лагеря, а также принудить их пройти лечение от психических расстройств и зависимостей. Об этом сообщает телеканал CBS News.

«Наши некогда великие города превратились в непригодные для жизни, антисанитарные кошмары. Тех, кто серьезно психически болен и кто нуждается в помощи, мы отправим в психиатрические учреждения, где им самое место. Это необходимый шаг для их реинтеграции в общество, как только они поправятся», — напоминает телеканал обещания Трампа, которые он озвучил в предвыборном ролике.

Как отмечают авторы материала, чиновники Белого дома приступили к реализации планов американского лидера, одновременно разрабатывая «капитальный пересмотр программ жилищного обеспечения и социальных услуг», составляющих основу системы борьбы с проблемой бездомности в стране.

10 января Трампа обвинили в подкупе бездомных людей едой в гренландском городе Нууке для съемки ролика о якобы желании местных жителей стать частью США. В частности, сторонники американского лидера ходили по центру населенного пункта и раздавали кепки с лозунгом MAGA (Make America Great Again — прим. «Ленты.ру»). Взамен на участие в ролике местным предложили бесплатно пообедать в ресторане.

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