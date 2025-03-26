Трамп раскрыл последствия скандала с утечкой данных об ударах США

Трамп об утечке данных: Не произошло ничего серьезного

Итоги разбирательства об утечке данных, связанных с ударами США по Йемену, появятся в скором времени, но на самом деле не произошло ничего серьезного. Таким образом американский лидер Дональд Трамп ответил на вопрос журналиста Винса Колианезе, который опубликовал интервью в своем аккаунте социальной сети Х.

«Итоги разбирательства появятся уже в ближайшие часы, мы поймем, что произошло, фактически уже сегодня. Мы очень быстро докопаемся до сути дела. По моему мнению, не произошло ничего серьезного, но хочется узнать, кто это сделал и каким образом, чтобы такое не повторялось в будущем», — отметил глава государства.

Говоря о возможном виновнике, Трамп предположил, что «оплошность» мог допустить сотрудник Белого дома или «ни в чем не повинный» подчиненный советника по нацбезопасности Майка Уолтца. При этом он не исключил, что главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг «мог самостоятельно найти способ» подключиться к обсуждению в мессенджере Signal.

Ранее журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что Трамп пришел в ярость не из-за утечки информации об ударах США по Йемену, а из-за того, что у Уолтца оказался номер главного редактора The Atlantic. Американский чиновник на правах анонимности заявил, что глава Белого дома был взбешен тем, что его советник по нацбезопасности «мог быть таким глупым».