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16:09, 26 марта 2025Мир

Названа настоящая причина ярости Трампа на своего советника

Politico: Трамп возмутился из-за контактов Уолтца с журналистом The Atlantic
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп пришел в ярость не из-за утечки информации о возможных ударах по Йемену, а из-за того, что у его советника по национальной безопасности Майка Уолтца оказался номер главного редактора The Atlantic. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

«Президент был взбешен тем, что Уолтц мог быть таким глупым», — сказал изданию американский чиновник на условиях анонимности.

Кроме того, Politico утверждает, что этот инцидент значительно обострил отношения Уолтца с ближайшим окружением Трампа.

24 марта главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что советник по национальной безопасности добавил его в чат в мессенджере Signal под названием «Хуситы ПК тесная группа», где представители администрации США обсуждали удары по хуситам в Йемене.

Сам Уолтц заявил, что журналист попал в секретный чат Белого дома под чужим номером телефона. По его словам, контакт журналиста отсутствовал в его списке, однако «каким-то образом оказался в чьих-то контактах, а затем был добавлен в группу».

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