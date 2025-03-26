Украина предпочла иностранных военных миротворцам

Офис Зеленского: Украине нужны иностранные военные, а не миротворцы

Украина после урегулирования конфликта хочет получить иностранных военных, способных вести боевые действия, а не миротворцев. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква, передает РИА Новости.

По его словам, обычное присутствие европейских военных не интересует Киев. Он добавил, что Киев хочет видеть в этих военных готовность сражаться и «понимать, что Украина является неизбежной частью европейской безопасности». Жовква также сообщил, что на Украине понимают, что на линии соприкосновения не будет иностранных военных, но предположил, что силы европейских стран могли бы помогать охранять границу с Белоруссией. Он заключил, что Украине нужно присутствие международных сил «где-то во Львове».

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский объяснил нежелание президента Украины Владимира Зеленского видеть в стране миротворцев ООН. По его словам, миротворцы, которых предлагают ввести Великобритания и Франция, будут выполнять функцию охраны украинского лидера.