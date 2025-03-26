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09:10, 26 марта 2025Бывший СССР

Украинский военный рассказал о пропаже оружия НАТО

Украинский пленный Дубовик: Оружие НАТО пропало после отправки на Украину
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Оружие одной из стран НАТО, с которым проходили обучение украинские военные в Норвегии, пропало после отправки на Украину. Об этом рассказал попавший в плен украинский военный Евгений Дубовик, передает РИА Новости.

Он сообщил, что в Европе его подразделение обучали работать с немецкой штурмовой винтовкой HK416 с четырехкратным прицелом. Однако когда они вернулись на Украину, им выдали автоматы АКМ.

Пленный подчеркнул, что из Норвегии немецкое вооружение было отправлено на Украину, но «до части то ли не дошло, то ли где-то в части оно растворилось».

Ранее пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Рукан заявил, что поступающие Киеву от партнеров средства уходят в неизвестном направлении. По его словам, через конфликт на Украине происходит отмывание денег.

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