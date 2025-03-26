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15:17, 26 марта 2025Силовые структуры

Уроженца Украины арестовали за оскорбления президента России

В Новосибирске арестовали уроженца Украины за оскорбления президента России
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Новосибирске арестовали уроженца Украины Евгения Хоменко за оскорбления президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РБК.

Возбуждено дело по статье 20.3.1. («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») КоАП РФ.

По данным издания, в конце прошлого года Хоменко опубликовал в одном из Telegram-чатов два уничижительных поста в отношении Путина и россиян. Мужчина родился в Киевской области и имеет российский паспорт.

В суде Хоменко признал вину. Ему назначено наказание в виде административного ареста на десять суток за каждое нарушение.

Ранее сообщалось, что женщину из Белоруссии задержали в Санкт-Петербурге за оскорбления президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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