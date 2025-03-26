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07:01, 26 марта 2025Мир

В Британии рассказали о провальном плане перевооружения Европы

Британский аналитик Меркурис: Перевооружение Европы обречено на провал
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

План перевооружения Европы имеет критический изъян. Из-за этого он обречен на провал, об этом расскзаал британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.

«Любой, кто считает, что Европа в ближайшие годы потратит 800 миллиардов евро на оборону, очень глубоко заблуждается. Эти деньги просто исчезнут в разных проектах или долговых выплатах», — высказал мнение эксперт.

По словам Меркуриса, повторится история с фондом восстановления от последствий эпидемии COVID-19. Деньги фонда выделялись куда угодно, но не на восстановление, посетовал он.

Никто в Евросоюзе (ЕС) не видит критическую проблему: необходимая для перевооружения промышленная база попросту отсутствует, резюмировал эксперт.

Ранее член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко заявил, что страны ЕС используют тезис о «российской агрессии» для милитаризации и возвращения в предвоенное состояние. Из-за этого агрессивная риторика европейцев стирает грань между ЕС и НАТО.

В свою очередь, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о скором наступлении нового миропорядка. По ее словам, он наступит к 2030 году, и Европа должна быть к этому готова, проведя свое перевооружение.

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