В Донецке сорвана атака двух украинских беспилотников на железнодорожную станцию

УФСБ: В Донецке сорвана атака украинского БПЛА на железнодорожную станцию

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» сорвала атаку двух украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на железнодорожную станцию Донецка. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Донецкой народной республике.

Дроны противника пытались атаковать железнодорожный узел в Куйбышевском районе Донецка. Украинские войска использовали реактивный беспилотник «Скат» с боевым зарядом весом десять килограммов и фальш-дрон самолетного типа. Оба перехвачены системой «Купол Донбасса».

Взрывотехники ФСБ отключили на них управление и обезвредили боевой заряд при помощи мобильного роботехнического комплекса. Ущерб транспортной инфраструктуре Донецка не причинен.

Ранее Минобороны России сообщало, что украинский БПЛА атаковал объект энергетической инфраструктуры в Брянской области.