В Европе удивились частоте поездок главы МИД Венгрии в Россию

Bloomberg: Европейские чиновники удивлены частотой поездок Сийярто в Россию

Европейские чиновники удивлены частотой поездок министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Россию. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По подсчетам агентства, глава МИД Венгрии посетил Россию 13 раз за более чем три года. Согласно публикации, количество визитов вызывает «подозрения» дипломатов стран Европы.

Неназванные европейские чиновники сообщили в беседе с агентством, что частота поездок Сийярто в Москву вызывает у них «недоумение». Они также отметили, что сомневаются в их целесообразности.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не допустит членства Украины в НАТО до тех пор, пока права венгерской национальной общины в стране не будут возвращены на тот уровень, который был в 2015 году.