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16:39, 24 марта 2025Мир

Венгрия назвала условия для поддержки вступления Украины в ЕС

Сийярто: Венгрия не пустит Украину в ЕС до прекращения притеснения венгров
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Венгрия не допустит присоединения Украины к Европейскому союзу (ЕС) до тех пор, пока права венгерской национальной общины в стране не будут возвращены на тот уровень, который был в 2015 году. Такое условие назвал глава МИД республики Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Министр подчеркнул, что Киев обманывает Будапешт на протяжении десяти лет и лишь ведет разговоры об уважении прав нацменьшинств. «По сей день венгерская национальная община в Закарпатье не получила ни одного из отнятых с 2015 года прав. Это обман. Нас постоянно обманывают», — заявил Сийярто на пресс-конференции.

Глава венгерского МИД также обратил внимание, что вопрос о приеме Украины в ЕС в долгосрочной перспективе будут решать венгерские граждане.

Сийярто также выразил мнение, что проталкивание вступления Украины в ЕС разрушит европейскую экономику и безопасность.

Ранее стало известно, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто посетит Москву 25 марта и обсудит с российскими коллегами ситуацию вокруг мирного урегулирования конфликта на Украине. Предполагается, что Сийярто встретится с рядом российских министров, однако не указано, с кем конкретно. Глава внешнеполитического ведомства также уточнил, что Венгрия продолжает выступать против вступления Украины в Европейский союз, видя в этой перспективе угрозу стабильности для всего сообщества.

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