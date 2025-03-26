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02:47, 26 марта 2025Мир

В Финляндии назвали Украину вечным должником Запада

Профессор Малинен: Украина станет вечным должником Запада
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Global Look Press

Украина наверняка превратится в провальное государство и станет вечным должником Запада. Однако все могло быть иначе, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.

«Я надеюсь, что все русофобские разжигатели войны теперь счастливы. Украина потеряет 20 процентов или более своей территории и фактически превратится в провальное государство», — подчеркнул эксперт.

По словам Малинена, если бы конфликт прекратился весной 2022 года, то все могло бы быть по-другому. Профессор отметил, что за время конфликта Украина понесла большие потери и попала в долговое рабство Запада.

Ранее дипломат Ян Прауд заявил, что на Западе зря надеются, что Украина сможет покрыть свои долги природными ресурсами, учитывая то, как продвинулись Вооруженные силы России.

В феврале Владимир Зеленский заявил, что Киев не согласен вернуть и 10 центов долга в соглашении с США. Однако если в будущем Вашингтон решит оказывать поддержку Украине в кредит, то Киев будет возвращать долги, уточнил политик.

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