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14:21, 26 марта 2025Россия

В Госдуме ответили на вопрос о необходимости новой волны частичной мобилизации

Депутат Колесник заявил, что в новой волне частичной мобилизации нет смысла
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В новой волне частичной мобилизации в России нет смысла. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы Андрей Колесник, чьи слова приводит News.ru.

По его словам, на данный момент в рядах Вооруженных сил (ВС) России достаточно сил для проведения ротации. При этом, подчеркнул он, речи о том, чтобы посылать новобранцев без боевого опыта в зону специальной военной операции, не идет.

«Некоторые не вернутся до победного конца, будут достигать цели СВО и вместе с ребятами, которые подойдут, выполнят задачи, поставленные президентом. На сегодня нет смысла во второй волне частичной мобилизации. Даже намека нет», — подытожил парламентарий.

25 марта президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны РФ изучает вопрос о ротации военных, первыми ушедших на фронт. По его словам, власти будут исходить из реалий на земле в зоне специальной военной операции.

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