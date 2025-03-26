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10:11, 26 марта 2025Бывший СССР

В Казахстане рассказали о переговорах с Украиной по безопасности

МИД Казахстана: Астана ведет переговоры с Киевом по поводу атаки на КТК
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Астана ведет переговоры с Киевом по поводу атак дронов на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров, передает ТАСС.

«Мы на связи с украинской стороной, сейчас по этому вопросу идут [переговоры] (…) Что касается украинской стороны — они в курсе», — сказал он.

Ранее первый замглавы МИД Казахстана Акан Рахметуллин заявил, что Астана намерена дипломатически решить вопрос об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтеперекачивающей станции КТК. Он подчеркнул, что между странами будут проведены соответствующие контакты.

В феврале атаке беспилотника подверглась нефтеперекачивающая станция КТК в Краснодарском крае. В результате удара никто не пострадал, работники предприятия смогли предотвратить угрозу разлива нефти.

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