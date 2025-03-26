В ЛНР рассказали об отходе ВСУ на третью линию обороны на одном из участков фронта

Марочко: ВСУ отходят на третью линию обороны в районе Кременной в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отходят на третью линию обороны в районе Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) под натиском Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«На одном из участков юго-западнее Кременной бойцы РФ практически отбросили противника к устью реки Северский Донец», — подчеркнул военный эксперт. По его оценке, украинские подразделения оказались зажаты на этом участке фронта и серьезно скованы в действиях.

Марочко рассказал о вынужденном отступлении ВСУ на позиции в тылу после усиленных артиллерийских и авиационных ударов ВС России. Подполковник НМ ЛНР в отставке указал, что переправа украинских войск через Северский Донец затруднена из-за постоянного контроля со стороны российских военных.

Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал об ударе по скоплениям техники ВСУ в Кривом Роге. По его информации, после взрывов в больницах города появились раненые иностранцы, говорящие на немецком языке.

