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17:43, 26 марта 2025Экономика

В офисах «Русагро» прошли обыски

«Русагро»: В офисах компании прошли обыски на фоне задержания главы холдинга
Вячеслав Агапов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

На фоне задержания основателя «Русагро» и экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича в нескольких офисах холдинга прошли обыски. Мероприятия были инициированы правоохранительными органами, сообщили в пресс-службе компании.

В «Русагро» подчеркнули, что мероприятия никак не связаны с текущей деятельностью компании, и ее работа продолжается в штатном режиме.

«Все производственные площадки работают, все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме», — заявили в пресс-службе.

Согласно данным Мосбиржи, на фоне сообщений об обысках в «Русагро» стоимость ценных бумаг компании упала на 20,37 процента. Акции подешевели до 180,1 рубля за единицу.

Как сообщал ТАСС, бывшего главу компании, состояние которого на 2024 год оценивалось в 2,7 миллиарда долларов, еще нескольких человек задержали по делу о хищениях в «Русагро». Одной из причин задержания Мошковича стало подозрение в захвате активов холдинга «Солнечные продукты».

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