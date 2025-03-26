В подполье назвали цель ударов по Черкасской области Украины

Лебедев: Российские войска нанесли удары по лагерям ВСУ в Черкасской области

Российские войска, предположительно, нанесли удары по тренировочным лагерям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черкасской области. Об этом заявил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Конкретики мало. Есть данные о том, что много раненых, большинство около 30-лет возрастом. Что значит — ударили по тренировочным лагерям», — написал он.

По словам подпольщика, в Черкассах произошло семь взрывов. Он добавил, что в городе было две серии прилетов или «мощнейшая детонация».

Ранее Лебедев сообщил, что российские Вооруженные силы ударили по цехам с боекомплектом и техникой ВСУ в Кривом Роге. Он отметил, что после взрывов в больницах города появились раненые иностранцы, говорящие на немецком языке.