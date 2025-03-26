В Пушкинском музее проведут ревизию

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина проведет ревизию работ, которые были приобретены за последние годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора музея Ольгу Галактионову.
На первой пресс-конференции, прошедшей в Белом зале Главного здания музея, Галактионова отметила, что ревизия покупок, вызвавших дискуссии, — это стандартная практика. В том числе процесс коснется картины художника Никаса Сафронова.
«Картина была приобретена не в основном фонде, а в научно-исследовательском. Мы вернемся к этому вопросу после ревизии», — пояснила Галактионова.
Ранее стало известно, что в Пушкинском музее откроется моновыставка с уникальной фреской IV века до нашей эры, которую восстановили российские реставраторы. Ранее экспонат нигде не выставлялся, но в ходе работы эксперты поняли, что плитка является уникальной по своей сохранности и художественным качествам.