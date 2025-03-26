В российском регионе предупредили о массовом убийстве собак из-за одного закона

Нижний Новгород предупредил о массовом убийстве собак из-за принятия закона

Принятие закона, позволяющего усыплять животных после истечения предельного срока содержания в приютах, приведет к массовому убийству собак. Об этом предупредили в заксобрании Нижегородской области в ответ на запрос РБК.

«Так как у приютов для животных не будет возможности содержать неизбежно возросшее количество животных на длительный срок до их естественной смерти, то это может привести к массовому уничтожению и убийствам животных на территории региона», — заявили в заксобрании.

Парламентарии считают, что умерщвление бездомных животных является «совершенно негуманным». В результате законодатели Нижегородской области не поддержали законопроект.

Ранее российский депутат Владимир Бурматов предложил ввести уголовную ответственность за самовыгул собак. Он заявил, что направил в правительство законопроект, предлагающий увеличить штрафы за самовыгул животных.