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06:10, 26 марта 2025Россия

В российском регионе предупредили о массовом убийстве собак из-за одного закона

Нижний Новгород предупредил о массовом убийстве собак из-за принятия закона
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Принятие закона, позволяющего усыплять животных после истечения предельного срока содержания в приютах, приведет к массовому убийству собак. Об этом предупредили в заксобрании Нижегородской области в ответ на запрос РБК.

«Так как у приютов для животных не будет возможности содержать неизбежно возросшее количество животных на длительный срок до их естественной смерти, то это может привести к массовому уничтожению и убийствам животных на территории региона», — заявили в заксобрании.

Парламентарии считают, что умерщвление бездомных животных является «совершенно негуманным». В результате законодатели Нижегородской области не поддержали законопроект.

Ранее российский депутат Владимир Бурматов предложил ввести уголовную ответственность за самовыгул собак. Он заявил, что направил в правительство законопроект, предлагающий увеличить штрафы за самовыгул животных.

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