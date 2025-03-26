В ВСУ рассказали о незаинтересованности Трампа в суверенитете Украины

Офицер ВСУ Ярославский: Трамп не признает границы Украины и ее суверенитет

Прежние границы Украины и ее суверенитет не представляют ценности для президента США Дональда Трампа. Об этом заявил командир разведподразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский в интервью журналистке Анне Максимчук.

По его словам, Трамп «чихать хотел» на Будапештский меморандум. Военный добавил, что американский лидер убежден, что ничего никому не должен и что «прошлое прошло». Он заключил, что Трамп хочет, чтобы Украина вписалась в новую мировую архитектуру, а не воевала «еще 300 лет». Ярославский также заявил, что центральным вопросом при обсуждении новых российских регионов остается их признание международным сообществом, Украиной, а также «способность Владимира Зеленского выжить политически, если он это признает».

Ранее Трамп оценил переговоры с Россией и Украиной по вопросу мирного урегулирования вооруженного конфликта. «Мы добиваемся больших успехов в том, что касается [переговоров] Россией, Украиной», — отметил он.

