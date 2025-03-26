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16:28, 26 марта 2025Бывший СССРЭксклюзив

В задержании Гуцул увидели влияние Румынии

Политолог Трухачев: Дело против Гуцул копирует недопуск Джорджеску в Румынии
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)
Евгения Гуцул

Евгения Гуцул. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Уголовное дело против башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул копирует недопуск крайне правого кандидата Кэлина Джорджеску на президентских выборах в Румынии. Об этом заявил в комментарии «Ленте.ру» политолог, доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев.

Они [власти Молдавии] повторили то, что произошло в той стране, гражданами которой является госпожа Санду и все молдавское руководство

Вадим Трухачев доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ

Трухачев предположил мотивы задержания Гуцул правоохранительными органами Молдавии, а также обыски у должностных лиц Гагаузии по обвинению в незаконном финансировании предвыборной кампании в 2023 году. По мнению эксперта, молдавское руководство пытается не допустить главу автономии и близких к ней политиков до предстоящих парламентских выборов в стране.

Ранее Генеральная прокуратура Молдавии подтвердила задержание Гуцул сроком на 72 часа. Политику было отказано в выезде из Молдавии, а впоследствии она была задержана сотрудниками Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК) страны.

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