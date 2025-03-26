Валя Карнавал снялась в экстремально коротких шортах

Певица Валя Карнавал снялась в экстремально коротких вязаных шортах

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) снялась в откровенном образе. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летняя исполнительница позировала на размещенных кадрах в вязаном наряде голубого цвета, который состоял из топа и экстремально коротких шортов. Упомянутый комплект дополнял чепчик из аналогичного материала. В качестве аксессуаров звезда выбрала несколько браслетов, завершив образ распущенными волосами и макияжем.

Ранее в марте Валя Карнавал в полупрозрачном наряде снялась в откровенных позах. Она предстала перед камерой в черном кэтсьюте (плотно облегающий тело комбинезон — прим. «Ленты.ру») без рукавов.