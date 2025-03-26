Киевское командование начало отправлять в Курскую область насильно мобилизованных граждан

Пленный Коваль: Украина отправляет в Курскую область насильно мобилизованных

Киевское командование отправляет в Курскую область на подмогу десантникам 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) насильно мобилизованных украинцев. Об этом рассказал взятый на территории Курской области в плен украинский боевик Владимир Коваль в беседе с РИА Новости.

«Поймало ТЦК в Дарницком районе Киева. Нам вообще сказали, [только] перед тем, как в "мотолыгу" (бронетранспортер МТЛБ – прим. Лента.ру) запихнуть, что мы едем в Курскую область», — поделился боец.

24 марта сразу несколько Telegram-каналов сообщили о боях вблизи таможенного пункта «Суджа» на границе с Сумской областью Украины. При этом часть украинских солдат оказалась блокирована в курском приграничье, лишив себя возможного пути отхода.