Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:04, 26 марта 2025Бывший СССР

Военкор показал кадры ударов по Мирополью

Военный корреспондент Коц показал кадры ударов ВС России по Мирополью
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Военный корреспондент Александр Коц показал кадры ударов Вооруженных сил Российской Федерации по населенному пункту Мирополье в Сумской области, где украинское командование концентрировало силы.

«Здесь противник в последнее время концентрировал силы для попытки деблокировать группировку в Гуево и Горнали. Отсюда беспилотчики пытаются контролировать нашу трассу снабжения через Гирьи», — написал военкор.

По его словам, из этого населенного пункта командование ВСУ перебрасывало свои силы для захода в Белгородскую область.

Ранее стало известно, что ВСУ снова попытались прорваться к белгородскому селу Поповка. По данным авторов канала «Военкоры Русской весны», противник на инженерной машине разграждения попытался разминировать участок в направлении населенного пункта.

    Обсудить
    Последние новости

    «Сахарного олигарха» задержали в Москве. После начала СВО и санкций он доказывал, что не входит в ближайшее окружение Путина

    Салон красоты отказался обслуживать блогершу из-за внешнего вида

    Россия обвиняет Украину в нарушении режима прекращения огня по энергообъектам. Киев не признает это

    Заочный арест рассказавшего о расправах над пленными литовского наемника признали законным

    Залужный высказался о шансах ВСУ «дойти до Москвы»

    Доктор Мясников назвал четыре греха против здорового образа жизни

    Зеленский прибыл во Францию на встречу с Макроном

    Жительница российского региона рассказала об угрожавших расстрелять детей бойцах ВСУ

    Турист упал с каяка в кишащую крокодилами реку и пропал без вести

    Инфраструктуру Дальнего Востока задумали развивать за счет нового транзитного сбора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше