Военный корреспондент Коц показал кадры ударов ВС России по Мирополью

Военный корреспондент Александр Коц показал кадры ударов Вооруженных сил Российской Федерации по населенному пункту Мирополье в Сумской области, где украинское командование концентрировало силы.

«Здесь противник в последнее время концентрировал силы для попытки деблокировать группировку в Гуево и Горнали. Отсюда беспилотчики пытаются контролировать нашу трассу снабжения через Гирьи», — написал военкор.

По его словам, из этого населенного пункта командование ВСУ перебрасывало свои силы для захода в Белгородскую область.

Ранее стало известно, что ВСУ снова попытались прорваться к белгородскому селу Поповка. По данным авторов канала «Военкоры Русской весны», противник на инженерной машине разграждения попытался разминировать участок в направлении населенного пункта.