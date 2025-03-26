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11:18, 26 марта 2025ЭкономикаЭксклюзив

В России высказались о влиянии возвращения SWIFT

Депутат Арефьев: Возвращение SWIFT не повлияет на большинство россиян
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Pavel L Photo and Video / Shutterstock / Fotodom

Возвращение российских банков к системе SWIFT не повлияет на россиян, которые не ездят активно за границу, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Об этом депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«На тех людей, которые живут в России и заграницей не интересуются, это никак не повлияет. Те люди, которые любят отдыхать за границей, ездить за границу, отправлять деньги за границу, открывать счета за границей, для них будет полная свобода. Они смогут держать свои деньги в любом банке, любую сумму и распоряжаться этими деньгами в любой стране без всякого обменника, то есть используя карту», — объяснил Арефьев.

Те люди, которые много ездят за границу, для них это будет большая свобода и меньше проблем. А те люди, которые находятся в России, не почувствуют ничего. Поэтому большинство останется при своих интересах. Выгоду получит только те, кто ездят за границу

Николай Арефьевпервый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

Ранее сообщалось, что договоренности России и США о Черном море вступят в силу при условии снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями, их подключения к Международной системе передачи финансовой информации (SWIFT), а также открытия необходимых корреспондентских счетов.

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