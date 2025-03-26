Врач предупредил об опасности поцелуев с бородатыми мужчинами

Врач Фигьюра: Поцелуи с бородатым мужчиной повышают риск инфекций

Поцелуи с бородатым мужчиной повышают риск инфекций кожи, рассказал анестезиолог Майро Фигьюра. Об этой потенциальной опасности он предупредил в беседе с Daily Mail.

Врач объяснил, что, если не ухаживать за бородой и не очищать ее должным образом, на ней могут скапливаться патогенные бактерии, в том числе стафилококк и стрептококк. При этом во время поцелуя щетина приводит к микротрещинам на коже женщины, через которые патогенные микроорганизмы проникают в организм и вызвают импетиго — заболевание, характеризующееся образованием поверхностных пузырьково-гнойничковых высыпаний.

Фигьюра уточнил, что импетиго заразно, но не несет серьезной угрозы здоровью. По его словам, при лечении применяется крем с перекисью водорода, если воспаление локализовано в одной области, или крем с антибиотиками, если оно распространилось по большой поверхности кожи. Если же волдыри при импетиго увеличились в размере и заполнились жидкостью, помимо крема, назначаются антибиотики, добавил врач.

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