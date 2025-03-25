Врач рассказал о редком опасном последствии кошачьих царапин

Дерматовенеролог Иванов: Кошачьи царапины могут привести к фелинозу

Чаще всего укусы и царапины домашних любимцев не опасны, однако иногда кошачьи царапины могут приводить к опасным последствиям, рассказал дерматовенеролог Роман Иванов. О том, когда это происходит, врач рассказал в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Иванова, в некоторых случаях укусы и царапины могут стать причиной фелиноза — редкой болезни, вызываемой бактерией Bartonella henselae. Ею заражены от 3 до 30 процентов домашних кошек и почти 100 процентов бездомных животных.

Во время укуса или атаки когтями бактерия вместе со слюной животного может попасть в кровоток. Через несколько дней на месте повреждения образуется воспаленный участок, а после — пузырек. Затем у человека воспаляется ближайший к царапине лимфатический узел, повышается температура, он чувствует общее недомогание, перечислил признаки болезни Иванов.

Эти симптомы чаще всего проходят самостоятельно, однако иногда требуют обращения к врачу, говорит дерматолог. Например, когда при выраженном воспалении и болезненности лимфатических узлов или если в центре повреждения появляется гной.

При тяжелой форме болезни может потребоваться курс антибиотиков, уточнил врач. «В редких случаях фелиноз вызывает отек и покраснение век, снижение зрения, неврологические симптомы — спазмы, боль в мышцах, радикулит», — предупредил он. Кроме того, глубокие проколы от когтей могут привести к образованию гнойной раны.

Для профилактики фелиноза и воспаления Иванов порекомендовал сразу же промыть место укуса или царапину водой с мылом, обработать ранку перекисью водорода или хлоргексидином, а кожу вокруг нее смазать йодом или зеленкой. При признаках воспаления дерматолог посоветовал обратиться к врачу.

Если человека покусало бездомное животное, если укус или царапина глубокие и долго не заживают, а укушенный не привит от столбняка, консультация с врачом обязательна, предупредил дерматолог. Человеку также может потребоваться вакцинация от бешенства, особенно если кошка была агрессивной или вела себя странно.

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