Заключенный расправился с женой после совместного чтения Библии

Daily Mirror: В США заключенный задушил жену во время свидания в тюрьме

В США убийца из Калифорнии расправился с женой во время свидания. Об этом пишет Daily Mirror.

Преступление было совершено в тюрьме Mule Creek State Prison еще в ноябре 2024 года, однако известно о нем стало только сейчас. Ночью 13 ноября 54-летний заключенный Дэвид Бринсон вызвал надзирателей и сказал, что его жена Стефани Доуэллс, которая приехала на длительное свидание, почувствовала себя плохо.

62-летнюю женщину обнаружили в бессознательном состоянии и доставили в лазарет. Врачи в течение часа пытались спасти Доуэллс, однако это им не удалось. Изначально дирекция тюрьмы назвала смерть женщины естественной. Сообщается, что перед случившимся Доуэллс пыталась «наставить мужа на путь истинный» при помощи совместного чтения Библии.

В марте коронер объявил, что женщину удушили. Ее 28-летний сын от другого брака заявил, что Бринсон изначально путался в показаниях. «Он говорил, что она потеряла сознание на полу, а потом — что на кровати», — заявил мужчина. Он также сказал, что семья доверяла Бринсону, а Доуэллс дважды брала к нему на свидание детей.

Пока заключенному не предъявлено обвинение, так как он находится в больнице для заключенных с тяжелыми заболеваниями. Расследование продолжается.

Это уже второе подобное происшествие в Mule Creek State Prison за год. В июле 2024 года заключенный Энтони Карри напал на навещавшую его возлюбленную, и ее также не удалось спасти.

Бринсон отбывает четыре последовательных пожизненных заключения за то, что в 1994 году расправился с четырьмя людьми в Лос-Анджелесе.

Ранее в США арестовали жителя штата Индиана, который забил жену бутылкой, потому что ей не понравилось празднование Дня святого Валентина. После ареста преступник обвинил жену в изменах.