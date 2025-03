Мужчина расправился с женой из-за ее недовольства романтическим вечером

В США мужчина забил бутылкой жену, которой не понравился романтический вечер

В США арестовали жителя штата Индиана, который забил жену бутылкой, потому что ей не понравилось празднование Дня святого Валентина. Об этом сообщает Need To Know (NTK).

34-летнего Тейлора Мейера из города Джефферсонвилл задержали в ночь на 15 февраля после того, как он написал в семейный чат, что расправился с женой по имени Дебора. Мужчина рассказал на допросе, что подготовил к 14 февраля «вечер в парижском стиле», который включал в себя покупку платья для Деборы и романтический ужин. В рамках подготовки в Дню святого Валентина, Тейлор, в частности, поручил детям нарисовать на большом листе бумаги Эйфелеву башню.

Однако, по словам американца, жена не оценила его усилий и во время ужина вечером «была отстраненной». В итоге Тейлор схватил бутылку и начал избивать Дебору, а потом несколько раз ударил ее кухонным ножом. Трое их детей в это время спали этажом выше.

Мужчина также заявил, что у жены якобы был роман с коллегой. Тейлор сказал, что видел фотографию, на которой Дебора «держалась за руки с другим мужчиной».

Американец отказался признать себя виновным. В данный момент он находится в тюрьме без права выхода под залог.

Ранее в Испании бывший полицейский признался, что расправился с женой и разрубил ее на мелкие кусочки. Между супругами произошла ссора, переросшая в драку.