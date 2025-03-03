Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:27, 4 марта 2025Из жизни

Мужчина расправился с женой из-за ее недовольства романтическим вечером

В США мужчина забил бутылкой жену, которой не понравился романтический вечер
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Erin Hooley / AP

В США арестовали жителя штата Индиана, который забил жену бутылкой, потому что ей не понравилось празднование Дня святого Валентина. Об этом сообщает Need To Know (NTK).

34-летнего Тейлора Мейера из города Джефферсонвилл задержали в ночь на 15 февраля после того, как он написал в семейный чат, что расправился с женой по имени Дебора. Мужчина рассказал на допросе, что подготовил к 14 февраля «вечер в парижском стиле», который включал в себя покупку платья для Деборы и романтический ужин. В рамках подготовки в Дню святого Валентина, Тейлор, в частности, поручил детям нарисовать на большом листе бумаги Эйфелеву башню.

Однако, по словам американца, жена не оценила его усилий и во время ужина вечером «была отстраненной». В итоге Тейлор схватил бутылку и начал избивать Дебору, а потом несколько раз ударил ее кухонным ножом. Трое их детей в это время спали этажом выше.

Материалы по теме:
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября 2018
Беспечный покойник Жена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
Беспечный покойникЖена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
3 июня 2019

Мужчина также заявил, что у жены якобы был роман с коллегой. Тейлор сказал, что видел фотографию, на которой Дебора «держалась за руки с другим мужчиной».

Американец отказался признать себя виновным. В данный момент он находится в тюрьме без права выхода под залог.

Ранее в Испании бывший полицейский признался, что расправился с женой и разрубил ее на мелкие кусочки. Между супругами произошла ссора, переросшая в драку.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Германия предупредила о приближении всеобъемлющего конфликта

      В действиях Маска увидели угрозу государственной тайне США

      Telegram ужесточил лимиты для пользователей без платной подписки

      Уничтожение Росгвардией танка ВСУ в Курской области попало на видео

      Минобороны показало кадры уничтожения французского танка ВСУ

      Выгоду от покупки первичного и готового жилья сравнили

      Татуировки признали причиной развития рака кожи и лимфомы

      Экономист спрогнозировала темпы подорожания кофе в России

      Российские депутаты одобрили введение ответственности за несообщение о подготовке диверсии

      Поставки российской нефти по «Дружбе» в Чехию остановились

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше