Зеленский: Киев не сможет финансировать ВСУ без помощи Европы и США

C учетом трехкратного роста числа армии Киев в ходе перемирия не сможет содержать Вооруженные силы Украины (ВСУ) без поддержки Европы и США. В неспособности страны финансировать собственные войска признался в интервью для Times президент Украины Владимир Зеленский.

«Бюджета Украины будет недостаточно. Нужны отдельные программы. Европа должна финансировать это. В идеале — Европа и Америка», — заявил украинский лидер.

Он выразил уверенность, что сейчас Киев должен рассчитывать в первую очередь на Брюссель, поскольку в Европе якобы верят, что ВСУ — это часть общей системы региональной безопасности.

В интервью Зеленский также прокомментировал переговоры России и США по Украине. По его словам, позиция Вашингтона выгоднее Москве.