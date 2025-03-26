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08:19, 26 марта 2025Бывший СССР

Зеленский признался в неспособности Украины финансировать ВСУ

Зеленский: Киев не сможет финансировать ВСУ без помощи Европы и США
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

C учетом трехкратного роста числа армии Киев в ходе перемирия не сможет содержать Вооруженные силы Украины (ВСУ) без поддержки Европы и США. В неспособности страны финансировать собственные войска признался в интервью для Times президент Украины Владимир Зеленский.

«Бюджета Украины будет недостаточно. Нужны отдельные программы. Европа должна финансировать это. В идеале — Европа и Америка», — заявил украинский лидер.

Он выразил уверенность, что сейчас Киев должен рассчитывать в первую очередь на Брюссель, поскольку в Европе якобы верят, что ВСУ — это часть общей системы региональной безопасности.

В интервью Зеленский также прокомментировал переговоры России и США по Украине. По его словам, позиция Вашингтона выгоднее Москве.

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