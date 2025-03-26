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08:51, 26 марта 2025Россия

Жители оккупированной Суджи описали паек от ВСУ словами «лишь хлеб раз в неделю»

РИА Новости: ВСУ выдавали жителям оккупированной Суджи лишь хлеб раз в неделю
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) выдавали жителям Суджи Курской области паек, который те описали словами «лишь хлеб раз в неделю». Об этом пережившие оккупацию россияне рассказали РИА Новости.

«Продукты раздавали, однако паек с каждым разом сокращался. В последние несколько месяцев — лишь хлеб раз в неделю», — вспомнила жительница города Ирина.

По ее словам, в Суджу регулярно привозили западных и украинских журналистов. «Показывали, как о нас "заботятся"», — добавила женщина.

Местные рассказали, что питались в основном собственными запасами. При этом ВСУ, с их слов, также промышляли мародерством.

Ранее другая жительница Курской области рассказала о проблемах солдат ВСУ с обмундированием и едой, которые вывозили из магазинов самые ценные продукты, практически не подпуская к полкам местных жителей.

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