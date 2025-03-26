Звезде телешоу пришлось ползти на четвереньках из-за травмы

Звезда «Холостячки» Джейсон Тартик обратился в больницу из-за травмы спины

Бывший участник американского реалити-шоу «Холостячка» Джейсон Тартик обратился в больницу из-за сильных болей в спине. Об этом пишет People.

По предположению звезды реалити-шоу, он повредил спину, когда поднимал тяжести в спортзале. «Надеюсь, что я больше никогда, никогда не буду так долго испытывать такую боль», — рассказал он. Как заявил Тартик, к тому моменту, когда он решил обратиться в больницу, ему приходилось ползать на четвереньках из-за боли, которую вызывала травма.

В больнице бывшему участнику «Холостячки» прописали уколы стероидов. По словам Тартика, он следует рекомендациям медиков, но пока не восстановился в полной мере.

Ранее сообщалось, что британский телеведущий Гетин Джонс упал, катаясь на роликах в прямом эфире на телеканале «Би-би-си», и получил травму. Он заявил, что испытал из-за инцидента ужасную боль и не мог встать.