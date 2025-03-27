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14:02, 27 марта 2025Мир

Белый дом назвал желаемую дату прекращения огня на Украине

The Economist: Белый дом хочет добиться прекращения огня на Украине до 30 апреля
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / AP

Окружение президента США хочет добиться прекращения огня на Украине до 30 апреля, когда истекают 100 дней с момента вступления Дональда Трампа в должность. Об этом пишет британский журнал The Economist со ссылкой на источники в Белом доме.

«Американские чиновники надеются заключить перемирие в течение первых 100 дней пребывания Трампа у власти», — отмечается в материале издания.

При этом уточняется, что чем позже будет заключена сделка об окончании боевых действий, тем более выгодной она будет для России, обладающей тактическим и стратегическим преимуществом на поле боя.

100 дней — традиция в американской политике, начатая при администрации 32-го президента США Франклина Делано Рузвельта. Суть ее в том, что полноценная оценка новому главе государства и предварительным итогам его правления дается только по истечении срока в 100 дней.

В начале своего президентства в 1933 году Рузвельт запустил масштабные программы по выводу страны из Великой депрессии. Для повышения уровня общественного спокойствия СМИ не слишком сильно критиковали главу государства и стремились оптимистично оценивать начало его работы.

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