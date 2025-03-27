Двух украинских солдат осудили на 14 лет за военные преступления в курском селе

Суд дал по 14 лет двум солдатам ВСУ Смитюху и Магуле за теракт в Курской области

Суд приговорил к 14 годам лишения свободы двух военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолия Смитюха и Сергея Магулу за преступления в селе Веселое Курской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК России.

Солдаты 71-го отдельного батальона территориальной обороны ВСУ признаны виновными в совершении теракта. Первые три года они проведут в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что 25 сентября 2024 года Смитюха и Магула в составе украинских подразделений незаконно вторглись на российскую территорию. В селе Веселое Глушковского района Курской области они стреляли по местным жителям и военнослужащим Вооруженных сил России, захватывали дома гражданского населения и препятствовали эвакуации.

26 марта сообщалось, что ВСУ угрожали жителям Курской области расстрелять детей.