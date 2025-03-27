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10:44, 27 марта 2025Ценности

Экс-возлюбленная российского миллиардера снялась в откровенном виде в хаммаме

Модель Елена Перминова снялась в черном купальнике в турецком хаммаме
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @lenaperminova

Экс-возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенном виде в хаммаме. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица предстала в черном раздельном купальнике, демонстрируя фигуру. Упомянутый комплект состоял из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера-бандо. При этом звезда распустила светлые волосы и отказалась от косметики.

Известно, что модель проводит отпуск в Турции. «Я готова приезжать сюда только ради этого ритуала», — написала Перминова.

Ранее в марте полуголая экс-возлюбленная российского миллиардера снялась в объятиях нового избранника. 29-летний Романов поделился серией совместных кадров из Парижа и Милана.

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