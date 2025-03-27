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11:57, 27 марта 2025Силовые структуры

Задержанному ФСБ за госизмену в пользу Украины россиянину дали срок

В Ярославской области жителя Рыбинска приговорили к 16 годам за госизмену
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Ярославской области за государственную измену к 16 годам колонии строгого режима приговорили 29-летнего жителя город Рыбинск. Об этом в четверг, 27 марта, «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении ФСБ.

По данным следствия, мужчина инициативно установил контакт с представителем запрещенной в России украинской военизированной организации. Ее целью является антироссийская деятельность. Шпион собирал сведения об объектах оборонно-промышленного комплекса региона для передачи данных Куратору. В октябре 2024 года ФСБ задержала подозреваемого.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 13 годам лишения свободы уроженца Перми, который отправил денежный перевод Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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