Задержанному ФСБ за госизмену в пользу Украины россиянину дали срок

В Ярославской области жителя Рыбинска приговорили к 16 годам за госизмену

В Ярославской области за государственную измену к 16 годам колонии строгого режима приговорили 29-летнего жителя город Рыбинск. Об этом в четверг, 27 марта, «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении ФСБ.

По данным следствия, мужчина инициативно установил контакт с представителем запрещенной в России украинской военизированной организации. Ее целью является антироссийская деятельность. Шпион собирал сведения об объектах оборонно-промышленного комплекса региона для передачи данных Куратору. В октябре 2024 года ФСБ задержала подозреваемого.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 13 годам лишения свободы уроженца Перми, который отправил денежный перевод Вооруженным силам Украины (ВСУ).