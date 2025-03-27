Ипотечники бросились в Москву

Росреестр: Спрос на ипотеку в Москве вырос в 1,5 раза

В феврале спрос на ипотеку в Москве резко вырос. Показатель увеличился в 1,5 раза, на 55 процентов больше январского, сообщает «РБК» со ссылкой на данные Росреестра.

Доля договоров долевого участия (ДДУ) с ипотекой на столичном рынке в феврале составила 42,5 процента — на 8,6 п. п. больше, чем в январе. Результат февраля 2025 года также оказался на 9,7 процента выше итога аналогичного месяца 2024-го, однако доля ДДУ с ипотекой в годовом выражении снизилась на 8.4 п. п.

Всего за январь и февраль в этом году было зарегистрировано восемь тысяч сделок с ипотекой, что на 16,3 процента меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Доля ипотечных ДДУ в этот период составила 38,7 процента — на 15,2 п. п. результата первых двух месяцев 2024 года.

Ранее стало известно, что банки стали чаще отказывать россиянам в ипотеке. В феврале 2025-го кредитные организации отклонили более 56 процентов обращений.