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17:40, 27 марта 2025Силовые структуры

Из-за взрыва газа в жилом доме в российском регионе возбуждено дело

В Челябинской области возбудили дело из-за взрыва газа в жилом доме
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области следователи возбудили дело из-за хлопка газа в многоквартирном доме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть») УК РФ.

По данным ведомства, днем 27 марта в доме на улице Лермонтова в рабочем поселке Красногорский рванул газ. Трое жителей получили травмы и были доставлены в больницу, а 83-летнюю женщину не удалось спасти. Следователи осмотрели место происшествия и назначали экспертизы, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Ростовской области при взрыве в многоквартирном доме пострадал мужчина.

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