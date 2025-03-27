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19:07, 27 марта 2025Бывший СССР

В аэропорту Кишинева задержали еще одного лидера оппозиции

Лидера оппозиционной партии «Шанс» Алексея Лунгу задержали в аэропорту Кишинева
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Лидера оппозиционной партии «Шанс» Алексея Лунгу задержали в аэропорту Кишинева. Об этом политик рассказал в комментарии Telegram-каналу «Первый в Молдове»

«Я не являюсь субъектом уголовного дела, нет никакого решения судьи или прокурора. Это очередной беспредел, творимый нынешней властью!» — прокомментировал ситуацию политик.

Персональное обращение он высказал в адрес главы генерального инспектората полиции Виорелу Чернэуцану. «Всем рот не закроешь и всех не пересажаешь! Но за все свои деяния придется ответить», — заявил оппозиционер.

Ранее сообщалось, что в Молдавии нашли повод для ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул. Было принято решение осудить Гуцул за несоблюдение порядка управления финансовыми средствами политических партий или избирательных фондов.

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