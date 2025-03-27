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17:44, 27 марта 2025Интернет и СМИ

Телеведущая опубликовала фото с работы и случайно выдала секрет

Австралийская телеведущая Шэрри Марксон попалась за просмотром шоу на работе
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @sharrimarkson

Ведущая австралийского телеканала Sky News Шэрри Марксон опубликовала фото с работы и случайно выдала свой секрет. На то, что журналистка в рабочее время смотрит популярное реалити-шоу «Женаты с первого взгляда» (Married at First Sight), обратили внимание в социальной сети X.

Марксон опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) серию фотографий, на которых она запечатлена в телестудии вместе с коллегами. Она уточнила, что в предстоящем эфире будет обсуждать с соведущими федеральный бюджет Австралии на 2025-2026 годы.

Пользовательница соцсети X под ником aleisha_71 заметила, что сзади ведущей на одном из снимков можно увидеть экран с кадром из телешоу. «Сотрудники Sky News попались за просмотром "Женаты с первого взгляда" перед репортажем о федеральном бюджете. Разве можно их за это ругать? Бюджет — скучная тема», — поиронизировала она.

Ранее ведущий шоу «Племя» (Tribe) на телеканале «Би-би-си» Брюс Парри рассказал, что однажды на съемках программы ему пришлось совершить необычный ритуал. Во время испытания он запаниковал, но в итоге смог справиться с ним.

«Женаты с первого взгляда» выходит на австралийском канале Channel 9. В эфире программы девушки и парни вступают в брак с незнакомцами.

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