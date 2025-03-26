Телеведущий совершил необычный ритуал на съемках шоу

Mirror: Телеведущий Брюс Парри совершил ритуал во время съемок программы

Ведущий шоу «Племя» (Tribe) на телеканале «Би-би-си» Брюс Парри рассказал, что на съемках программы ему пришлось совершить необычный ритуал. Об этом сообщает издание The Mirror.

Уточняется, что во время съемок шоу Парри жил с племенем мукубал в пустыне Намиб в Африке. Ведущий стремился перенимать все их привычки, а также принимать участие во всех ритуалах, одним из которых был ритуал по принесению в жертву козла собственными руками, поскольку использование оружия считалось неуважением. «Я на самом деле не хотел этого делать. Как создатели программы, мы этого не планировали. Но от меня этого ждали», — отметил Парри.

По словам телеведущего, во время этого испытания он запаниковал, но в итоге смог справиться с ним. Парри отметил, что хотел сделать все уважительно по отношению к людям в племени, самому животному и аудитории.

Ранее стало известно, что британский телеведущий Гетин Джонс упал, катаясь на роликах во время комедийного благотворительного марафона в прямом эфире на телеканале «Би-би-си», и получил травму. Сотрудники телеканала сразу же вызвали медиков, хотя ведущий попытался продолжить эфир.