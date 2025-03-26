Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 26 марта 2025Интернет и СМИ

Телеведущий совершил необычный ритуал на съемках шоу

Mirror: Телеведущий Брюс Парри совершил ритуал во время съемок программы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Tim Whitby / Getty Images

Ведущий шоу «Племя» (Tribe) на телеканале «Би-би-си» Брюс Парри рассказал, что на съемках программы ему пришлось совершить необычный ритуал. Об этом сообщает издание The Mirror.

Уточняется, что во время съемок шоу Парри жил с племенем мукубал в пустыне Намиб в Африке. Ведущий стремился перенимать все их привычки, а также принимать участие во всех ритуалах, одним из которых был ритуал по принесению в жертву козла собственными руками, поскольку использование оружия считалось неуважением. «Я на самом деле не хотел этого делать. Как создатели программы, мы этого не планировали. Но от меня этого ждали», — отметил Парри.

По словам телеведущего, во время этого испытания он запаниковал, но в итоге смог справиться с ним. Парри отметил, что хотел сделать все уважительно по отношению к людям в племени, самому животному и аудитории.

Ранее стало известно, что британский телеведущий Гетин Джонс упал, катаясь на роликах во время комедийного благотворительного марафона в прямом эфире на телеканале «Би-би-си», и получил травму. Сотрудники телеканала сразу же вызвали медиков, хотя ведущий попытался продолжить эфир.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия и США утвердили список энергообъектов, по которым нельзя наносить удары. Мораторий будет действовать в течение 30 дней

    Российский командир раскрыл подробности зачистки Суджи после операции «Поток»

    В США назвали главный козырь России

    Марочко сообщил о продвижении российских войск в ДНР

    Россиянам рассказали об уязвимости банковских приложений

    Путин обвинил ВСУ в разрушении объектов культурного наследия в Курской области

    Никита Михалков выступил против возвращения уехавших из России артистов

    Двухлетний мальчик оказался за рулем машины и погубил двух братьев

    Apple потратит еще миллиард долларов на ИИ

    Автоэксперт назвал обязательную процедуру весной помимо замены шин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше