Мать заставила стокилограммового подростка пойти к врачу и спасла ему жизнь

У молодого россиянина нашли рак щитовидной железы после сильного набора веса

У молодого россиянина нашли опасный вид рака благодаря переживаниям матери из-за его сильно увеличившегося веса. Историю женщины и подростка опубликовало издание aif.ru.

Когда вес 19-летнего ростовчанина перевалил за 100 килограммов, мать стала уговаривать его обратиться к врачу. После долгих протестов женщина заставила сына пройти обследование у эндокринолога, и это спасло ему жизнь — у юноши нашли опухоль в щитовидной железе. «Ультразвук показал узловое образование в правой доле щитовидки. Взяли пункцию — обнаружили рак», — рассказала женщина.

Более детальное обследование показало, что еще один небольшой очаг возник в левой доле щитовидной железы. Крохотное злокачественное новообразование удалось разглядеть заведующему отделением ультразвуковой диагностики РостГМУ Максиму Моргунову. Изначально врачи планировали удалить только правую долю щитовидной железы, но позже удалили орган полностью. «Если можно сделать так, чтобы человек о заболевании больше не вспоминал, то зачем откладывать», — пояснил хирург Станислав Лукьянов.

В ходе операции удалось найти и удалить не только опухоли, но и метастазы в лимфатических узлах, уточнил Лукьянов. После хирургического вмешательства молодой пациент чувствует себя хорошо, ему предстоит пройти курс радиотерапии.

Ранее хирурги краевой клинической больницы №2 в Приморье удалили 65-летней женщине огромную опухоль. Россиянка попала в больницу с жалобами на боли в животе в конце января, ей провели операцию, которая длилась три часа.