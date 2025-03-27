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12:49, 27 марта 2025Мир

МИД предупредил о последствиях размещения западных миротворцев на Украине

Захарова: Размещение миротворцев на Украине грозит столкновением России с НАТО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globalllookpress.com

Москва выступила против размещения миротворцев Запада на Украине, поскольку это чревато прямым столкновением с НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия категорически против такого сценария, который чреват прямым столкновением России и НАТО», — подчеркнула Захарова.

По ее мнению, западные страны планируют военную интервенцию под видом мирной миссии на Украине.

Ранее Associated Press со ссылкой на французского чиновника сообщило о планах Европы разместить войска на Украине. По данным агентства, рассматриваются различные варианты сценария размещения, в том числе вдоль реки Днепр или на западе страны.

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