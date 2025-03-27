МИД предупредил о последствиях размещения западных миротворцев на Украине

Захарова: Размещение миротворцев на Украине грозит столкновением России с НАТО

Москва выступила против размещения миротворцев Запада на Украине, поскольку это чревато прямым столкновением с НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия категорически против такого сценария, который чреват прямым столкновением России и НАТО», — подчеркнула Захарова.

По ее мнению, западные страны планируют военную интервенцию под видом мирной миссии на Украине.

Ранее Associated Press со ссылкой на французского чиновника сообщило о планах Европы разместить войска на Украине. По данным агентства, рассматриваются различные варианты сценария размещения, в том числе вдоль реки Днепр или на западе страны.