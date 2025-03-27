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12:07, 27 марта 2025Мир

МИД предупредил о последствиях размещения западных миротворцев на Украине

Захарова: Размещение миротворцев на Украине чревато прямым столкновением с НАТО
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Москва против размещения западных миротворцев на Украине, поскольку это чревато прямым столкновением с НАТО. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия категорически против такого сценария, который чреват прямым столкновением России и НАТО», — отметила дипломат.

По мнению Захаровой, Запад планирует военную интервенцию под видом мирной миссии на Украине.

Ранее Associated Press (AP) со ссылкой на французского чиновника сообщило о планах Европы разместить войска на Украине. По данным агентства, рассматриваются различные варианты такого сценария, в том числе вдоль реки Днепр или на западе страны.

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