Миллионы американцев лишатся права голосовать из-за указа Трампа

WP: Указ Трампа ужесточит требования к регистрации избирателей

Миллионы американцев могут столкнуться с трудностями при регистрации на федеральные выборы после подписания президентом США Дональдом Трампом указа о необходимости предоставления доказательств гражданства. Об этом сообщает The Washington Post.

«Указ требует, чтобы люди предъявляли загранпаспорт, Real ID, военный билет или другой выданный правительством документ, указывающий на гражданство США, при регистрации для голосования. Однако у огромного количества американцев нет таких документов», — говорится в публикации.

The Washington Post отмечает, что наиболее доступным вариантом для большинства граждан мог бы стать именно загранпаспорт. Однако, по данным Госдепартамента, действующий документ есть только у половины населения страны, а его оформление стоит от 160 американских долларов.

В США законодательно не утвержден список документов, способных подтвердить личность человека. Чаще всего для этого используется водительское удостоверение, однако только в пяти штатах оно содержит информацию о гражданстве владельца.

Ранее Трамп заявил, что за два месяца у власти добился большего, чем любой другой президент в американской истории.