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10:33, 27 марта 2025Путешествия

Мощный пожар в отеле на горнолыжном курорте Турции попал на видео

Onedio: В отеле на турецком горнолыжном курорте Улудаг случился мощный пожар
Алина Черненко

В отеле на турецком горнолыжном курорте Улудаг недалеко от города Бурса случился мощный пожар. Инцидент попал на видео, которое публикует местное издание Onedio.

Уточняется, что огонь вспыхнул в гостинице, закрытой для гостей из-за отсутствия сертификата на осуществление туристической деятельности. На место происшествия оперативно прибыли спасательные бригады и приступили к тушению пожара.

По предварительным данным, в результате возгорания пострадали два человека, еще двух спасти не удалось. Одним из них был национальный спортсмен-лыжник Беркин Уста.

21 января пожар случился в отеле на другом горнолыжном курорте Турции — Карталкая. Пламя возникло в одном из номеров, а затем охватило все здание. Жертвами стали десятки человек. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со случившимся.

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