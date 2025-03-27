Мужчина обнаружил удивительное гнездо голубя

Пользователь Reddit под ником Trade_Digits опубликовал фотографию необычного гнезда голубя, сделанного из железа. Его снимок удивил многих комментаторов.

На фото, которое разместил мужчина, видно гнездо с яйцом наверху. «Отец убирал дома и нашел голубиное гнездо, сделанное преимущественно из сварочной проволоки», — подписал он снимок.

«Это самое милое голубиное гнездо, которое я когда-либо видел», «Зная, какие обычно гнезда бывают у голубей, это чертов особняк», «Я видел яйца, которые просто лежали довольно далеко от веточки. Это серьезная голубиная инженерия», — пошутили в комментариях под постом.

Другой пользователь под ником thingstopraise отметил, что такое гнездо означает, что голуби попытались приспособиться к опасной для них среде. «Нет, голуби не глупые. Они пытаются выжить в той среде, которая совершенно чужая для них, если сравнивать с той, к которой они адаптировались последние несколько сотен тысяч лет», — написал он.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал фотографию необычного улова, который ему пришлось отнести в полицию. Его снимок удивил многих комментаторов.